Bergamaschi in gialloblù | Cortinovis e Piccoli cercano minuti nel Verona

(Di venerdì 26 agosto 2022) Sin dal ritorno in Serie A nell’estate 2019, l’Hellasha sempre chiuso il campionato nella parte sinistra della classifica, ruotando tra 9° e 10° posto. A contraddistinguere gli scaligeri è stato il calcio propositivo, veloce, fatto di alti ritmi, giocato sia con Ivan Juric – non a caso allievo di Gasperini e per molti anche suo erede designato – che con Igor Tudor nella scorsa stagione. Nonostante ogni estate abbia perso pezzi importanti, isono sempre riusciti a rigenerarsi e confermarsi, trovando nuove certezze. Ciò che sperano di fare anche quest’anno, sotto la guida dell’ex difensore dell’Albinoleffe Gabriele Cioffi. Partendo da un progetto che mischia come sempre esperienza e gioventù. In questa gioventù rientrano due nuovi arrivi del mercato estivo che hanno percorso l’A4, lasciando Bergamo (provvisoriamente) e vestendosi di ...