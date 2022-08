Ballando 2022 spoiler: fuori Roberta Bruzzone e nomi nuovi maestri (Di venerdì 26 agosto 2022) L'appuntamento con la prima puntata di Ballando con le Stelle 2022 è fissato per il prossimo 8 ottobre. Per la nuova edizione Milly Carlucci ha deciso di apportare notevoli cambiamenti al suo talent di ballo. Se la giuria è stata confermata in toto (rivedremo Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli), a bordo campo non ci sarà Roberta Bruzzone. La criminologa è stata fatta fuori dopo cinque edizioni di presenza. Rimarrà soltanto Alberto Matano che quest'anno sarà affiancato da un ospite diverso in ogni appuntamento. Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, che hanno lasciato il ruolo di maestri di ballo, affiancheranno Rossella Erra. Ballando 2022, smacco a Milly Carlucci: chi sono i nuovi ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 26 agosto 2022) L'appuntamento con la prima puntata dicon le Stelleè fissato per il prossimo 8 ottobre. Per la nuova edizione Milly Carlucci ha deciso di apportare notevoli cambiamenti al suo talent di ballo. Se la giuria è stata confermata in toto (rivedremo Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli), a bordo campo non ci sarà. La criminologa è stata fattadopo cinque edizioni di presenza. Rimarrà soltanto Alberto Matano che quest'anno sarà affiancato da un ospite diverso in ogni appuntamento. Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, che hanno lasciato il ruolo didi ballo, affiancheranno Rossella Erra., smacco a Milly Carlucci: chi sono i...

