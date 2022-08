Audi in F1 dal 2026, passo storico per i Quattro Anelli (Di venerdì 26 agosto 2022) Audi in F1 dal 2026, la notizia è storica. L'ufficialità è arrivata occasione del Gran Premio del Belgio di Formula 1 a Spa - Francorchamps. Durante l'evento, Markus Duesmann, CEO di Audi AG, e ... Leggi su motori.quotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022)in F1 dal, la notizia è storica. L'ufficialità è arrivata occasione del Gran Premio del Belgio di Formula 1 a Spa - Francorchamps. Durante l'evento, Markus Duesmann, CEO diAG, e ...

SimoneCosimi : ?? Audi in Formula 1 dal 2026 ??? - SportRepubblica : Audi in Formula 1 dal 2026: quale team affiancherà? - qnazionale : Audi in F1 dal 2026, passo storico per i Quattro Anelli - mvb66 : RT @Eurosport_IT: Dopo Porsche, un altro ingresso prestigioso in F1 ????? #Audi | #F1 | #Formula1 - LoryMangano1997 : RT @FTraiettoria: Audi entrerà in Formula 1 a partire dal 2026. E lo farà come motorista Scritto da Stefano Nicoli -