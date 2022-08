US Open 2022, Djokovic: “Purtroppo non potrò viaggiare per l’America, a presto” (Di giovedì 25 agosto 2022) “Purtroppo, questa volta non potrò viaggiare a New York per gli US Open. Grazie per i vostri messaggi di amore e sostegno. Buona fortuna ai miei amici giocatori! Mi manterrò in buona forma e in spirito positivo e aspetterò un’opportunità per competere di nuovo. A presto mondo del tennis!”. Con queste parole sui propri profili social, Novak Djokovic ha confermato la sua assenza agli US Open 2022, ultimo Slam dell’anno, in quanto impossibilitato a entrare negli Stati Uniti a causa della sua mancata vaccinazone. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) “, questa volta nona New York per gli US. Grazie per i vostri messaggi di amore e sostegno. Buona fortuna ai miei amici giocatori! Mi manterrò in buona forma e in spirito positivo e aspetterò un’opportunità per competere di nuovo. Amondo del tennis!”. Con queste parole sui propri profili social, Novakha confermato la sua assenza agli US, ultimo Slam dell’anno, in quanto impossibilitato a entrare negli Stati Uniti a causa della sua mancata vaccinazone. SportFace.

