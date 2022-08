Uomini e donne, ha partorito e adesso ammette: “Spero di mantenere i chili in più” (Di giovedì 25 agosto 2022) Uomini e donne, ha partorito negli ultimi giorni e adesso ammette: “Spero di mantenere i chili in più”. E’ diventata mamma per la prima volta lo scorso 14 agosto. Lo ha fatto sapere sui social pubblicando tre scatti in successione in cui è fotografata insieme al bambino appena nato e al compagno. L’ex corteggiatrice di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 25 agosto 2022), hanegli ultimi giorni e: “diin più”. E’ diventata mamma per la prima volta lo scorso 14 agosto. Lo ha fatto sapere sui social pubblicando tre scatti in successione in cui è fotografata insieme al bambino appena nato e al compagno. L’ex corteggiatrice di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Mov5Stelle : ? POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENTI Investire maggiori fondi per g… - mara_carfagna : Capisco i timori di Boccia, protettore del feudo di Emiliano, che confonde le elezioni con una guerra e incita alla… - MSF_ITALIA : I 106 sopravvissuti a bordo della #GeoBarents sono sbarcati nel porto sicuro di Taranto. Speriamo che tutti loro -… - lessdramaguys : E gli uomini continuano a considerarci di loro proprietà e le donne continuano a morire. Assurdo #femminicidio - MonicaCerroni : RT @fracco_: I DCA sono patologie serie, delicate, che interessano donne e uomini, di tutte le età, e che ogni anno causano la morte di olt… -