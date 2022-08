“Sono rimasta incinta di 2 gemelli 3 mesi dopo aver partorito” (Di giovedì 25 agosto 2022) Taelyn MacDonald è una mamma che su TikTok è solita condividere video in cui racconta la sua esperienza con i propri figli. A 26 anni ne ha già cinque: Sutton di cinque anni, Callum di due anni, Morrow di un anno e una coppia di gemelli, Fifer e Winslow, nati a luglio 2022. La donna sui social si è divertita a mostrare i filmati di quando, a tre mesi dal parto del terzo figlio, ha scoperto di essere incinta. E per di più di due bambini. @taelynmacdonald Pregnant at 3 months postpartum with multiples!! There are 4 sacs but we could only see 2 babies. #twins #quadruplets #irishtriplets #multiples ? original sound - Taelyn MacDonald All’inizio del video la mamma mostra alla sua primogenita il test di gravidanza positivo. “Cosa pensi che significhi?” Taelyn ha chiesto a sua figlia di cinque anni, Sutton. “Stai per ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 25 agosto 2022) Taelyn MacDonald è una mamma che su TikTok è solita condividere video in cui racconta la sua esperienza con i propri figli. A 26 anni ne ha già cinque: Sutton di cinque anni, Callum di due anni, Morrow di un anno e una coppia di, Fifer e Winslow, nati a luglio 2022. La donna sui social si è divertita a mostrare i filmati di quando, a tredal parto del terzo figlio, ha scoperto di essere. E per di più di due bambini. @taelynmacdonald Pregnant at 3 months postpartum with multiples!! There are 4 sacs but we could only see 2 babies. #twins #quadruplets #irishtriplets #multiples ? original sound - Taelyn MacDonald All’inizio del video la mamma mostra alla sua primogenita il test di gravidanza positivo. “Cosa pensi che significhi?” Taelyn ha chiesto a sua figlia di cinque anni, Sutton. “Stai per ...

sun_girl8 : @heyherreh Su ticketone ma sono stata in sala d’attesa tantissimo.. poi ho preso un altro dispositivo e totalmente… - MariaCr89611096 : @ZelenskyyUa 2/2 ~ .. e poi la <<Crescita Politica>> più bella che si potesse vedere .. .. sono rimasta affascin… - sharingmyheart_ : RT @aangeeeeeeee: a parte gli scherzi un po’ di merda ci sono rimasta ma vabbè - PGarassino : RT @QueenofSorrow75: Cioè, fatemi capire, no perché poi mi incazzo, se conosco un uomo e questo è sposato, mi invita a cena e a me lui potr… - sore_bionda : ammetto quasi con fierezza che stavo per salire sulla moto e tornare a casa, e invece sono rimasta in piedi in mezz… -