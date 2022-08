Serie A, giornata 3: 5 difensori da schierare al Fantacalcio (Di giovedì 25 agosto 2022) Domani si apre la terza giornata di campionato, con un occhio vigile ed attento anche al turno infrasettimanale che si giocherà tra martedì e giovedì prossimo. In attesa di scoprire le sorti delle squadre italiane impegnate nella prossima fase a gironi di Champions League, vi proponiamo i 5 difensori di Serie A da schierare per le vostre fanta-formazioni. Per questo weekend calcistico sono ben tre i Big Match in programma. Dopo due giornate di “riscaldamento”, la Serie A entra nel vivo del proprio svolgimento. Lazio ed Inter scenderanno in campo nell’anticipo del venerdì sera, in un Olimpico che si preannuncia essere molto caldo; sabato alle 18.30, invece, all’Allianz Stadium si sfideranno Juventus e Roma; infine, domenica sera, al Franchi, Fiorentina e Napoli daranno spettacolo in un match molto ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 25 agosto 2022) Domani si apre la terzadi campionato, con un occhio vigile ed attento anche al turno infrasettimanale che si giocherà tra martedì e giovedì prossimo. In attesa di scoprire le sorti delle squadre italiane impegnate nella prossima fase a gironi di Champions League, vi proponiamo i 5diA daper le vostre fanta-formazioni. Per questo weekend calcistico sono ben tre i Big Match in programma. Dopo due giornate di “riscaldamento”, laA entra nel vivo del proprio svolgimento. Lazio ed Inter scenderanno in campo nell’anticipo del venerdì sera, in un Olimpico che si preannuncia essere molto caldo; sabato alle 18.30, invece, all’Allianz Stadium si sfideranno Juventus e Roma; infine, domenica sera, al Franchi, Fiorentina e Napoli daranno spettacolo in un match molto ...

