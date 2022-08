Roma, Boniek: «A Dybala manca il gol, non è ancora in condizione» (Di giovedì 25 agosto 2022) L’ex giallorosso Boniek ha parlato di Dybala e della Roma in vista della partita contro la Juventus Zibi Boniek, storico ex calciatore sia della Roma che della Juventus, in una intervista a Il Messaggero ha parlato in vista del big match di sabato tra le due squadre. SFIDA SCUDETTO – «E’ una grande partita, tra due ambiziose. La Roma è una squadra, molto coraggiosa. Se la Juve perde potrebbe aprirsi una crisi». Dybala – «In queste due gare gli è mancato il gol, ma non lo vedo ancora al top della condizione. Ogni fine azione ha le mani sui fianchi, serve un po’ di tempo, ma ha grandi qualità. La Roma ha bisogno del miglior Dybala». JUVENTUS – «Gioca male, ha vissuto delle ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022) L’ex giallorossoha parlato die dellain vista della partita contro la Juventus Zibi, storico ex calciatore sia dellache della Juventus, in una intervista a Il Messaggero ha parlato in vista del big match di sabato tra le due squadre. SFIDA SCUDETTO – «E’ una grande partita, tra due ambiziose. Laè una squadra, molto coraggiosa. Se la Juve perde potrebbe aprirsi una crisi».– «In queste due gare gli èto il gol, ma non lo vedoal top della. Ogni fine azione ha le mani sui fianchi, serve un po’ di tempo, ma ha grandi qualità. Laha bisogno del miglior». JUVENTUS – «Gioca male, ha vissuto delle ...

