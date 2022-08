Nonostante un “trucchetto” | Forza Nuova è stata esclusa dalle elezioni

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 25 agosto 2022) Era il 13 maggio del 2001. La Roma si apprestava a vincere il suo terzo scudetto, l’Italia si apprestava al voto dopo una serie di governi guidati da Romano Prodi, Massimo D’Alema e Giuliano Amato (prima di dare il via libera a due esecutivi sotto la guida di Silvio Berlusconi). E proprio in quella data comparve per la prima volta (a livello nazionale) il logo di quel movimento di estrema destra – di ispirazione neofascista, come rivendicato dai suoi leader e fondatori – all’interno delle schede elettorali per la Camera e al Senato. Oggi, 21 anni dopo, per la prima volta gli italiano non troveranno più il nome di “” tra le scelte possibili., le liste del del movimento neofasciste escluseIl movimento di estrema destra guidato da Roberto Fiore aveva ...