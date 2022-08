News Uomini e Donne, Soraia Ceruti è incinta? Le sue parole (Di giovedì 25 agosto 2022) Stando in questi giorni a Roma dal suo fidanzato Luca Salatino, la corteggiatrice Soraia Allam Ceruti ne ha approfittato per incontrare l’ex dama del trono over Aneta Buchtova, fidanzata con l’ex cavaliere Diego Tavani, con cui a Uomini e Donne ha stretto una bella amicizia. Nelle foto pubblicate con su Instagram che la ritraggono con Aneta, Soraia mostra un pancino arrotondato che ha fatto sì che molti insinuassero che fosse incinta. “Ma quale gravidanza!” ha risposto lei, ironica, “è che in queste vacanze mi sono magnata di tutto!”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, ex tronista confessa: “Maria De Filippi mi disse che non le piacevo” ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 25 agosto 2022) Stando in questi giorni a Roma dal suo fidanzato Luca Salatino, la corteggiatriceAllamne ha approfittato per incontrare l’ex dama del trono over Aneta Buchtova, fidanzata con l’ex cavaliere Diego Tavani, con cui aha stretto una bella amicizia. Nelle foto pubblicate con su Instagram che la ritraggono con Aneta,mostra un pancino arrotondato che ha fatto sì che molti insinuassero che fosse. “Ma quale gravidanza!” ha risposto lei, ironica, “è che in queste vacanze mi sono magnata di tutto!”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, ex tronista confessa: “Maria De Filippi mi disse che non le piacevo” ...

ilfoglio_it : Michele Emiliano, non iscritto al Pd, riesce a piazzare nelle liste elettorali del Pd in Puglia i suoi fedelissimi,… - vaticannews_it : ???? Nigeria, ancora nessuna notizia delle quattro suore rapite domenica scorsa da uomini armati. 'È un continuo stil… - Luxgraph : Uomini e donne: il sincro è affare di famiglia e ringrazia la De Filippi - ParliamoDiNews : Uomini e Donne, ex tronista sbotta sui social dopo i messaggi di alcuni fan #TeresaLangella #25agosto - bizcommunityit : La rivolta dei reazionari e milioni di uomini armati e arrabbiati. Brutti segnali per Putin -