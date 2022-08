Juve - Roma è big - match, ma le stelle stanno a guardare (Di giovedì 25 agosto 2022) Juve - Roma è già big - match e per i bianconeri di Massimiliano Allegri anche una sfida delicata in caso di sconfitta: scivolerebbero infatti a - 5 dai giallorossi di José Mourinho alla terza ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 25 agosto 2022)è già big -e per i bianconeri di Massimiliano Allegri anche una sfida delicata in caso di sconfitta: scivolerebbero infatti a - 5 dai giallorossi di José Mourinho alla terza ...

