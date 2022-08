Jova Beach Party, il bellissimo gesto di Jovanotti per il concerto di Castel Volturno (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCi saranno anche 100 bambini dei Quartieri Spagnoli al prossimo Jova Beach Party, il concerto che si terrà domani sulla spiaggia di Castel Volturno. E’ stato proprio Jovanotti a contattare la Fondazione Foqus dei Quartieri Spagnoli per ribadire una promessa fatta in occasione della presentazione del suo libro nella Corte dell’Arte: “Voglio i vostri ragazzi protagonisti del mio prossimo concerto”. L’organizzazione dell’evento ha così messo a disposizione 100 biglietti per giovani e giovanissimi, tagliandi che il direttore di Foqus, Renato Quaglia, ha condiviso con la Fondazione San Gennaro della Sanità. Tra i ragazzi che potranno fare questa meravigliosa esperienza anche 10 ospiti di Argo, il centro di abilitazione rivolto ai ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCi saranno anche 100 bambini dei Quartieri Spagnoli al prossimo, ilche si terrà domani sulla spiaggia di. E’ stato proprionotti a contattare la Fondazione Foqus dei Quartieri Spagnoli per ribadire una promessa fatta in occasione della presentazione del suo libro nella Corte dell’Arte: “Voglio i vostri ragazzi protagonisti del mio prossimo”. L’organizzazione dell’evento ha così messo a disposizione 100 biglietti per giovani e giovanissimi, tagliandi che il direttore di Foqus, Renato Quaglia, ha condiviso con la Fondazione San Gennaro della Sanità. Tra i ragazzi che potranno fare questa meravigliosa esperienza anche 10 ospiti di Argo, il centro di abilitazione rivolto ai ...

