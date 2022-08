Genoa, Puscas è già in città: oggi le visite, poi la firma (Di giovedì 25 agosto 2022) Avanti un altro! Dopo Mattia Aramu e Kevin Strootman il Genoa è pronto per accogliere il terzo nuovo innesto in meno di 24 ore. Il prossimo... Leggi su calciomercato (Di giovedì 25 agosto 2022) Avanti un altro! Dopo Mattia Aramu e Kevin Strootman ilè pronto per accogliere il terzo nuovo innesto in meno di 24 ore. Il prossimo...

TuttoMercatoWeb : ?? #Genoa, l'arrivo di #Puscas in città - DiMarzio : . @GenoaCFC, George #Puscas è arrivato in Italia - lavocedigenova : Genoa, doppio colpo davanti: fatta per Aramu e Puscas. In mezzo torna Strootman? - ansacalciosport : Calcio: Genoa; con operazione lampo preso Strootman. L'olandese torna in rossoblù in prestito. Arrivato anche Pusca… - ansacalciosport : Calcio: Genoa, con un'operazione lampo preso Strootman. L'olandese torna in rossoblù in prestito. Arrivato anche Pu… -