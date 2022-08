Gara di go-kart tra detenuti e guardie in carcere: Macron nella bufera (Di giovedì 25 agosto 2022) Il permesso per l'evento era stato concesso dal Ministero della Giustizia, ma il ministro di Macron ha negato di essere a conoscenza della Gara. Monta la polemica: "Le nostre carceri non sono centri vacanza" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 agosto 2022) Il permesso per l'evento era stato concesso dal Ministero della Giustizia, ma il ministro diha negato di essere a conoscenza della. Monta la polemica: "Le nostre carceri non sono centri vacanza"

Barbara68545184 : RT @ilpost: Le polemiche per la gara di go-kart nel secondo carcere più grande di Francia - ilpost : Le polemiche per la gara di go-kart nel secondo carcere più grande di Francia - beyondvica : I kart ieri mi hanno fatto rendere conto di alcune cose: -quanto è difficile mantenere la concentrazione durante tu… - elena_ele6 : Gimbo ha vinto la “medaglia d’oro” anche nella gara con i go kart con i suoi amici durante l’addio al celibato. Bravo in tutto #Tamberi -