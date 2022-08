(Di giovedì 25 agosto 2022)di ingreso aper idelladopo gli scontri di ieri sera con idel Twente Scontri tra idellae del Twente ieri sera nella città di. Dopo gli scontri, il sindaco della città olandese ha deciso per ildiin città aiviola. Ipotranno giungere allo stadio soltanto tramite un percorso alternativo, scortati dalla polizia. Danni ingenti, intanto, nell’hotel che ospitava itoscani: sedie, tavoli, dehors e panchine di un ristorante. Si parla anche di alcuni vetri in frantumi che hanno provocato dei feriti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Fiorentina, divieto di ingresso a Enschede per i tifosi - debyh10 : RT @PietroLazze: Il divieto di ingresso nel centro di Enschede deciso dal sindaco olandese è una scelta che copre la negligenza dell’ammini… - AMasterPotato : RT @PietroLazze: Il divieto di ingresso nel centro di Enschede deciso dal sindaco olandese è una scelta che copre la negligenza dell’ammini… - PietroLazze : Il divieto di ingresso nel centro di Enschede deciso dal sindaco olandese è una scelta che copre la negligenza dell… - sportli26181512 : Scontri tra tifosi di Twente e Fiorentina, il sindaco caccia i viola da Enschede: Scontri tra tifosi di Twente e Fi… -

di ingreso a Enschede per i tifosi delladopo gli scontri di ieri sera con i tifosi del Twente Scontri tra i tifosi dellae del Twente ieri sera nella città di Enschede. ...... sarà istituito il senso unico di circolazione con direzione consentita (ovest - est) da via dei Bianchi a via Vecchiadi sosta con rimozione forzata su entrambi i lati nel primo ...Torna il campionato di serie A e domenica 28 agosto allo stadio Franchi la Fiorentina scenderà in campo contro il ... In sostanza i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del ...Divieto di ingreso a Enschede per i tifosi della Fiorentina dopo gli scontri di ieri sera con i tifosi del Twente Scontri tra i tifosi della Fiorentina e del Twente ieri sera nella città di Enschede.