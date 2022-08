Festa di Sant’Alessandro | l’arte che apre al dialogo | così si costruisce la pace

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 25 agosto 2022) Bergamo. Arte nel segno dellaè la formula della festività di quest’anno per il santo patrono Alessandro. Nel quadro della kermesse “Costruire la” molti sono gli eventi culturali in calendario al via dal 22 agosto fino al 28 del mese. Le arti visive hanno un ruolo centrale in questo progetto, grazie a tre mostre realizzate da Fondazione Bernareggi con l’intervento di artisti contemporanei. In Città Alta, negli spazi dell’Ex Ateneo di Scienze Lettere e Arti e al Tempietto di Santa Croce, sono di scena fino al 28 agosto “Incontro Tendenza” e “Fucur”, frutto del progetto di animazione urbana “Art Together Now”, giunto alla seconda edizione, che coinvolge i giovani degli oratori della città in un processo di co-creazione artistica nel contesto delladel patrono. Si tratta di opere a forte impatto visivo frutto di un lavoro ...