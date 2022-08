Novella_2000 : Fedez torna a parlare della sua malattia e svela come sta oggi - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Fedez torna a parlare della sua malattia: 'Mi mancano diversi organi ma sto bene' - leftsnoopy : RT @repubblica: Fedez torna a parlare della sua malattia: 'Mi mancano diversi organi ma sto bene' - repubblica : Fedez torna a parlare della sua malattia: 'Mi mancano diversi organi ma sto bene' - markmuscas : @MorosiArianna @Corriere Spiaze. Torna a seguire fedez -

a parlare dell'intervento del marzo 2022 per la rimozione del tumore al pancreas. Il cantante, che ora sta bene e si sta godendo le vacanze a Ibiza insieme alla moglie Chiara Ferragni e ai ...Lei esi erano schierati apertamente a favore del Disegno di legge Zan , affossato in Senato ... Ora Chiara Ferragnia incidere nel dibattito politico su un tema che riguarda il diritto all'...Rispondendo alle domande dei fan sui social, Fedez torna a parlare della sua malattia e svela come sta oggi. Solo qualche mese fa come ben sappiamo Fedez ha svelato di avere un tumore al pancreas. Il ...Fedez si è preso del tempo per parlare sui social con i suoi follower. Tra le varie domande che gli sono state poste non potevano mancare quelle sulla malattia.