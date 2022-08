(Di giovedì 25 agosto 2022) L'e la Fed deve alzare iper rallentare la domanda: la banca centrale americana ha spazio per aumentare il costo del denaro e deve andarefino a quando non ci saranno ...

Agenzia ANSA

Lo afferma il presidente delladi Kansas City, Esther, in un'intervista. Intanto nella riunione del 21 luglio della Bce "i membri hanno notato che vi sono segnali crescenti di una ...Piu' cauta Esther, presidente proprio delladi Kansas City che ospita il simposio di Jackson Hole, che ha detto che la Banca centrale ha "gia' fatto molto" contro l'inflazione. La ... Fed: George, inflazione alta, avanti con rialzi tassi - Ultima Ora L'inflazione è alta e la Fed deve alzare i tassi per rallentare la domanda: la banca centrale americana ha spazio per aumentare il costo del denaro e deve andare avanti fino a quando non ci saranno se ...Panoramica Mercato di Darrell Delamaide/Investing.com riguardo: Germania 10 anni, Stati Uniti 2 anni, Stati Uniti 10 anni, Italia 10 anni. Leggi la Panoramica di Mercato di Darrell Delamaide/Investing ...