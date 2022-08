Enzo Garinei morto | addio all’attore di cinema e teatro fratello di Pietro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 agosto 2022)a 96 anni.die didi– deceduto nel 2006 – della celebre dittae Giovannini, oltre che doppiatore. In carriera ha realizzato più di 70 film e partecipato a molte commedie teatrali. Il suo esordio nel mondo delrisale al 1949, in Totò le Mokò, e con il Principe De Curtis, che fu per lui un maestro, realizzò diversi film. Nelleggero fu interprete di numerosi spettacoli die Giovannini, come ad esempio Alleluja brava gente e Aggiungi un posto a tavola. In carriera anche ruoli in alcune serie televisive. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.