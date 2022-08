Energia | Malpezzi | ' non sappiamo dove era Salvini quando Pd votava contro caro bollette'

La7tv : #lariachetira Botta e risposta tra #RossanoSasso (Lega) e Simona #Malpezzi (PD) sulle ricette contro il… - Newsinunclick : 'Le 5 proposte del @pdnetwork per contenere l'aumento delle bollette, i costi dovuti all'inflazione e aiutare famig… - PoliticaNewsNow : Malpezzi: 'Da Pd soluzioni su caro bollette e energia' - Parlamenteide : Ore 12:15 - Malpezzi, da Pd soluzioni su caro bollette e energia'Le 5 proposte del @pdnetwork per contenere l'aumen… -

Energia Oltre

... come le capogruppo a Camera e Senato Debora Serracchiani e Simona, il presidente e la ... reso più complesso anche dall'aumento delle spese pere gas, che Roveri stima prudenzialmente ...... tagliando questo legame la bolletta dell'elettrica, per la cui produzione il gas pesa ... concludono Serracchiani eRoma, 25 ago. (Adnkronos) – “Capisco la propaganda elettorale e la poca frequentazione delle Aule parlamentari, ma Salvini non può raccontare bugie agli italiani. Noi dell’aumento dei costi dell’energ ...Debora Serracchiani e Simona Malpezzi hanno proposto di scollegare il costo dell'elettricità da quello del gas, per mitigare ulteriormente gli effetti del caro bolletta.