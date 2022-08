Agenzia askanews

Io spero in un gesto umanitario degliche possa consentirgli di tornare in Italia, ... 550mila euro per la condanna per aver favorito il terrorismo, dice al Corriere della Sera Luigi, ...Io spero in un gesto umanitario degliche possa consentirgli di tornare in Italia, ... 550mila euro per la condanna per aver favorito il terrorismo, dice al Corriere della Sera Luigi, ... Emirati, Vignali: Costantino è innocente. Cerchiamo di farlo tornare Roma, 25 ago. (askanews) - Con la scarcerazione dopo un anno e mezzo dell'imprenditore italiano Andrea Costantino, le autorità degli Emirati ...Il terribile racconto e le foto dell'imprenditore "prigioniero" di una stanza 4 metri per 4 nell'ambasciata italiana. Per lasciare il Paese deve pagare una cauzione di 550mila dollari, che non ha ...