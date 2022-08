Crisi dei chip - Stellantis ferma la produzione a Sochaux e Saragozza, Honda prevede tagli per settembre (Di giovedì 25 agosto 2022) Stellantis sospenderà fino a sabato 27 agosto la produzione nello stabilimento di Sochaux, dove vengono assemblate, tra le altre, le Peugeot 3008 e 5008, e fino a lunedì quella nel sito Opel di Saragozza. Gli stop sono dovuti alla carenza di chip. Una Crisi, quella dei semiconduttori, che continua a perdurare e, soprattutto, non conosce confini: anche la Honda ha previsto tagli nella produzione proprio a causa di carenze nelle forniture e problemi logistici. Estate a singhiozzo. Per quanto concerne Stellantis e la fabbrica di Sochaux, si tratta della seconda interruzione nel giro di poco tempo. Già all'inizio dell'estate, infatti, il costruttore ha dovuto fermare le linee dello ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 25 agosto 2022)sospenderà fino a sabato 27 agosto lanello stabilimento di, dove vengono assemblate, tra le altre, le Peugeot 3008 e 5008, e fino a lunedì quella nel sito Opel di. Gli stop sono dovuti alla carenza di. Una, quella dei semiconduttori, che continua a perdurare e, soprattutto, non conosce confini: anche laha previstonellaproprio a causa di carenze nelle forniture e problemi logistici. Estate a singhiozzo. Per quanto concernee la fabbrica di, si tratta della seconda interruzione nel giro di poco tempo. Già all'inizio dell'estate, infatti, il costruttore ha dovutore le linee dello ...

