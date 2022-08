Conferenza stampa Sarri: «Inter la più forte, ho un augurio da farmi» (Di giovedì 25 agosto 2022) Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico della Lazio alla vigilia del match di campionato contro l’Inter Maurizio Sarri ha parlato in Conferenza alla vigilia del match tra Lazio e Inter. DIFESA- «Affrontiamo quella che probabilmente è la squadra più forte in Italia. Penso che sia una delle favorite per lo scudetto, come lo era l’anno scorso. Poi a decidere sono i particolari. Bisogna però parlare di fase difensiva e non solo di difesa. Sarebbe un qualcosa di riduttivo. Io mi auguro che la squadra mostrerà quell’applicazione e quella concentrazione che si è vista nelle prime due partite». TURNOVER – «Io non faccio rotazioni programmate, ma faccio cambi in base a quello che visto in allenamento. Credo che sia un errore programmarle in base ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022): le parole del tecnico della Lazio alla vigilia del match di campionato contro l’Maurizioha parlato inalla vigilia del match tra Lazio e. DIFESA- «Affrontiamo quella che probabilmente è la squadra piùin Italia. Penso che sia una delle favorite per lo scudetto, come lo era l’anno scorso. Poi a decidere sono i particolari. Bisogna però parlare di fase difensiva e non solo di difesa. Sarebbe un qualcosa di riduttivo. Io mi auguro che la squadra mostrerà quell’applicazione e quella concentrazione che si è vista nelle prime due partite». TURNOVER – «Io non faccio rotazioni programmate, ma faccio cambi in base a quello che visto in allenamento. Credo che sia un errore programmarle in base ...

