Como-Brescia: probabili formazioni e dove vederla (Di giovedì 25 agosto 2022) La terza giornata di Serie B si chiuderà con lo scontro delle 20.45 tra Como e Brescia di lunedì 29 agosto. Una partita che sarà ricordata maggiormente per la presenza in campo di Cesc Fabregas, arrivato in estate alla corte della squadra lombarda. Dall’altra parte i rivali regionali hanno raccolto solo due punti nei primi due incontri. Como Brescia: le scelte degli allenatori Gattuso non schiera ancora Fabregas dal primo minuti, ma può fare affidamento su un 4-4-2. Ghidotti, Vignali, Scaglia, Binks e Ioannou. A centrocampo Parigini, Arrigoni, Bellemo e Blanco. In avanti spazio a Cerri e Mancuso. Como (4-4-2): Ghidotti, Vignali, Scaglia, Binks, Ioannou, Parigini, Arrigoni, Bellemo, Blanco, Cerri, Mancuso. All: Gattuso Clotet risponde con un 4-3-3. Lezzerini tra i pali, Karacic, Papetti, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 agosto 2022) La terza giornata di Serie B si chiuderà con lo scontro delle 20.45 tradi lunedì 29 agosto. Una partita che sarà ricordata maggiormente per la presenza in campo di Cesc Fabregas, arrivato in estate alla corte della squadra lombarda. Dall’altra parte i rivali regionali hanno raccolto solo due punti nei primi due incontri.: le scelte degli allenatori Gattuso non schiera ancora Fabregas dal primo minuti, ma può fare affidamento su un 4-4-2. Ghidotti, Vignali, Scaglia, Binks e Ioannou. A centrocampo Parigini, Arrigoni, Bellemo e Blanco. In avanti spazio a Cerri e Mancuso.(4-4-2): Ghidotti, Vignali, Scaglia, Binks, Ioannou, Parigini, Arrigoni, Bellemo, Blanco, Cerri, Mancuso. All: Gattuso Clotet risponde con un 4-3-3. Lezzerini tra i pali, Karacic, Papetti, ...

SweetJohnsonG4L : @eIiafcim @ken_parker67 Godo per la parte croata Qui Bergamo Brescia Como MAROPATI (RC) Pensa tra Salvi e Belotti… - FraMonteleone4 : Un giocatore che mi stuzzica per ogni squadra di #SerieB. Ascoli: Saric Bari: Folorunsho Benevento: Viviani Bresci… - wordsandmore1 : #23agosto, dopo #SampJuve e #RomaCremonese #Buonanotte per #uominiedonne che amano #news come ? Il Tavagnacco da il… - psb_original : Como-Brescia, le informazioni riguardo l'accesso allo stadio #SerieB - Dimsuonosoft : RT @Como_1907: ?Como - Brescia: info biglietti?? Si comunica che i biglietti per la gara ???????? - ??????????????, in programma lunedì 29 agosto alle… -