"Come ho curato il paziente contagiato da Covid, Vaiolo delle scimmie e Hiv" (Di giovedì 25 agosto 2022) AGI - Un viaggio in Spagna e il rientro in ospedale, dove scopre di aver contratto il Covid, ma poi compaiono sulla pelle i segni del Vaiolo delle scimmie e un test rivela la positività. L'uomo spiega di aver avuto rapporti non protetti con uomini diversi e i medici praticano anche un altro test, quello dell'Hiv. Positivo anche quello. Il caso di un 36enne di Catania finisce sul 'Journal of Infection' con un articolo dei ricercatori del Policlinico di Catania e Palermo. E chi ha in cura il paziente spiega perché la vicenda non deve suscitare "allarmismi ingiustificati". "Monkepox e SarsCov2 hanno vie di trasmissione differenti. Il fatto che fossereo contemporanemante presenti rappresenta una coincidenza. È un singolo caso clinico, quindi la sua rilevanza statistica epidemiologica è relativa".

