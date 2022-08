Chiara Nasti incinta, l’influencer ricoperta di critiche: Giulia De Lellis la difende (Di giovedì 25 agosto 2022) La nota influencer Chiara Nasti aspetta un bambino da Mattia Zaccagni. La ragazza da quanto è rimasta incinta è finita nel mirino delle critiche. critiche che nel corso dei mesi di gravidanza sono diventate sempre più feroci. l’influencer è stata presa di mira per le sue foto provocanti col pancione e per i cambiamenti del suo corpo. Tutto ciò ha portato ad una vera e propria bufera su Instagram. Per fortuna Chiara Nasti non ha dovuto lottare contro gli haters da sola: ad esempio Giulia De Lellis si è schierata dalla sua parte e l’ha pubblicamente difesa.



Chiara Nasti è finita nel mirino delle critiche da quando ha rivelato di essere incinta di ... Leggi su tvzap (Di giovedì 25 agosto 2022) La nota influenceraspetta un bambino da Mattia Zaccagni. La ragazza da quanto è rimastaè finita nel mirino delleche nel corso dei mesi di gravidanza sono diventate sempre più feroci.è stata presa di mira per le sue foto provocanti col pancione e per i cambiamenti del suo corpo. Tutto ciò ha portato ad una vera e propria bufera su Instagram. Per fortunanon ha dovuto lottare contro gli haters da sola: ad esempioDesi è schierata dalla sua parte e l’ha pubblicamente difesa.è finita nel mirino delleda quando ha rivelato di esseredi ...

ParliamoDiNews : Chiara Nasti, gli haters non mollano, Giulia de Lellis sbotta: `Vegognatevi!` #chiaranasti #25agosto - Loredanataberl1 : RT @fanpage: 'Ma la finite di rompere le pa**e a questa ragazza? Può piacere o no, ma questo non vi dò il diritto di insultare lei in quest… - fanpage : 'Ma la finite di rompere le pa**e a questa ragazza? Può piacere o no, ma questo non vi dò il diritto di insultare l… - occhio_notizie : Giulia De Lellis difende Chiara Nasti dalle accuse: “Vergognatevi, insultate un bimbo neanche nato”? #giuliadellis… - Novella_2000 : Chiara Nasti, arriva il commento a sorpresa di Giulia De Lellis: “Adesso basta” -