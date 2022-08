“C’è anche lei”: Guendalina Tavassi, tutti i riflettori sulla figlia Gaia (Di giovedì 25 agosto 2022) Guendalina Tavassi ha acquisito grande popolarità dopo l’esperienza nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi ma oggi si parla della figlia. Si chiama Gaia Nicolini, ha 18 anni compiuti da poco ed è la primogenita dell’ex gieffina, ex naufraga e oggi influencer Gaia è nata dalla relazione di Guendalina Tavassi, che all’epoca aveva poco più di 17 anni, con Remo Nicolini. Relazione che si è conclusa poco dopo la nascita della figlia. Recentemente è diventata maggiorenne e ha festeggiato in grande stile, con la sua famosa mamma che ha condiviso le immagini più belle sul suo affollato profilo Instagram. Guendalina Tavassi figlia, Gaia Nicolini a Miss Italia La festeggiata ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 agosto 2022)ha acquisito grande popolarità dopo l’esperienza nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi ma oggi si parla della. Si chiamaNicolini, ha 18 anni compiuti da poco ed è la primogenita dell’ex gieffina, ex naufraga e oggi influencerè nata dalla relazione di, che all’epoca aveva poco più di 17 anni, con Remo Nicolini. Relazione che si è conclusa poco dopo la nascita della. Recentemente è diventata maggiorenne e ha festeggiato in grande stile, con la sua famosa mamma che ha condiviso le immagini più belle sul suo affollato profilo Instagram.Nicolini a Miss Italia La festeggiata ...

