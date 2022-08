Calcio: Udinese.Sottil'A Monza non sarà facile,noi pronti e determinati' (Di giovedì 25 agosto 2022) "I ragazzi hanno lavorato bene, vogliamo ottenere un grande risultato", ha dichiarato il tecnico dei friulani UDINE - "La settimana di lavoro è andata molto bene anche se è stata una settimana atipica,... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) "I ragazzi hanno lavorato bene, vogliamo ottenere un grande risultato", ha dichiarato il tecnico dei friulani UDINE - "La settimana di lavoro è andata molto bene anche se è stata una settimana atipica,...

Udinese_1896 : Udinese Calcio è lieta di annunciare l’acquisito, a titolo definitivo, dal Watford Fc del diritto alle prestazioni… - sportface2016 : #MonzaUdinese, #Sottil alla vigilia: 'Nessun calcolo, non penso al turn over' - sportface2016 : #MonzaUdinese, #Stroppa: 'Voci sulla mia panchina a rischio? Sono sorpreso' - sportli26181512 : Probabili formazioni Monza-Udinese: aggiornamenti: Stroppa con Marrone in difesa. Sottil schiera a quattro la retro… - Fantacalcio : Monza, Stroppa: '4 giocatori out per l'Udinese. Su Cragno e Sensi...' -