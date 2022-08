Buon compleanno Claudia Schiffer | auguri Regina delle top model

(Di giovedì 25 agosto 2022) Life&People.itallala tedesca che compie 52 anni oggi 25 agosto. Altezza, avvenenza e sensualità, un’occasione arrivata quando il capo di un’importante agenzia di moda l’ha notata per le strade di Düsseldorf. Nella leggendaria squadrasupertopanni ’90 lei ha sempre primeggiato su tutte. La più amata, desiderata, fotografata di quell’epoca d’oro per la moda che ancora oggi non smette di affascinare. Era il 1987, e da quel momento la vita della topè cambiata per sempre Dedicate a lei oltre 700 copertine internazionali: è nell’OlimpoToppiù iconiche di sempre, insieme a Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell, ...

UEFAcom_it : Buon compleanno, Matías Vecino ?? Ricordate questo gol, tifosi dell'Inter? ???? #UCL | @Inter - chetempochefa : Facciamo tanti auguri di buon compleanno a @pfavino ???? #CTCF #24agosto - OfficialSSLazio : ???? Tanti auguri di buon compleanno a Matias Vecino che oggi spegne 3??1?? candeline! #CMonEagles ?? - sophia23s1 : @Zwed25 Buon compleanno ?? - GZuvelekis : RT @CristofaroFranc: “Non temo nulla. Egli manda all’anima che soffre una grazia ancor più grande della sua stessa sofferenza, anche se l’a… -

Cagliari News 24

'Volevo ricordare a tutti che il 3 agosto è ildi Paolo Bertolucci. Vorrei fargli un ... 'Incredibile come si sia rovesciato il mondo! Tutti devono sapere che Sono diventato undoppista ...Gaetano Alaimo NewTuscia -cara Maria Giovanna! Oggi è ildella più famosa e storica annunciatrice della Rai, Maria Giovanna Elmi. In arte la fatina, come la chiamarono tanti bambini oggi più o meno ... Buon compleanno, Domenghini: gli auguri del Cagliari - FOTO La monaca coreana Jeong Kwan è tornata in Italia per diffondere la cucina templare. Le sue tre ricette preparate con noi da Eataly Roma.Festa di compleanno oggi per l’eroe del ’70 che ha lasciato un segno indelebile nella storia del club sardo AUGURI. Compie oggi 81 anni una leggenda indiscussa del calcio italiano e un eroe per il pop ...