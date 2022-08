Bimba di 3 anni dichiarata morta si risveglia nella bara, poi la tragedia (Di giovedì 25 agosto 2022) Una bambina di 3 anni è stata dichiarata morta ma si è svegliata nel giorno del suo funerale. La protagonista di questa drammatica vicenda è Camila Roxana Martinez Mendoza, una bambina di 3 anni. La Bimba stava male da giorni e la madre la portava avanti e indietro da un ospedale all’altro finché i medici non le hanno spiegato che per lei non ci sarebbe stato più nulla da fare. Allora la famiglia ha organizzato il funerale dove è successo l’impensabile: Camila era viva nella bara. Poi però le cose non sono andate affatto per il verso giusto. Bimba di 3 anni dichiarata morta in ospedale La madre inizialmente aveva portato la bambina dal pediatra, che le ha suggerito di recarsi in ospedale, ... Leggi su tvzap (Di giovedì 25 agosto 2022) Una bambina di 3è statama si è svegliata nel giorno del suo funerale. La protagonista di questa drammatica vicenda è Camila Roxana Martinez Mendoza, una bambina di 3. Lastava male da giorni e la madre la portava avanti e indietro da un ospedale all’altro finché i medici non le hanno spiegato che per lei non ci sarebbe stato più nulla da fare. Allora la famiglia ha organizzato il funerale dove è successo l’impensabile: Camila era viva. Poi però le cose non sono andate affatto per il verso giusto.di 3in ospedale La madre inizialmente aveva portato la bambina dal pediatra, che le ha suggerito di recarsi in ospedale, ...

