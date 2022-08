Arriva la serie Candy Morte in Texas su Disney+, Jessica Biel in una storia vera: data e trailer (Di giovedì 25 agosto 2022) Disney+ ha annunciato l’arrivo di Candy Morte in Texas, nuova serie originale true crime che vede nel cast Jessica Biel (anche produttrice esecutiva), nella storia vera della casalinga che uccise la sua vicina e migliore amica a colpi di ascia nel 1980. Candy Morte in Texas sarà disponibile in Italia sulla piattaforma streaming dal 12 ottobre con tutti e cinque gli episodi. Candy Montgomery è una casalinga e madre del 1980 che ha fatto tutto nel modo giusto: un buon marito, due figli, una bella casa, e persino un’attenta pianificazione ed esecuzione delle trasgressioni. Ma quando la pressione del conformismo si fa strada dentro di lei, le sue azioni chiedono a ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 agosto 2022)ha annunciato l’arrivo diin, nuovaoriginale true crime che vede nel cast(anche produttrice esecutiva), nelladella casalinga che uccise la sua vicina e migliore amica a colpi di ascia nel 1980.insarà disponibile in Italia sulla piattaforma streaming dal 12 ottobre con tutti e cinque gli episodi.Montgomery è una casalinga e madre del 1980 che ha fatto tutto nel modo giusto: un buon marito, due figli, una bella casa, e persino un’attenta pianificazione ed esecuzione delle trasgressioni. Ma quando la pressione del conformismo si fa strada dentro di lei, le sue azioni chiedono a ...

GenoaCFC : ?? George Puscas è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante classe 1996 arriva dal Reading FC. In Italia ha vestit… - dominic91002523 : RT @GenoaCFC: ?? George Puscas è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante classe 1996 arriva dal Reading FC. In Italia ha vestito le magli… - TriskellEdiz : Fra un éclair e una girella glassata come può non nascere l'amore? Arriva il #preorder di 'La nostra verità' il p… - Luxgraph : Calciomercato serie C, Pro Patria: dalla Reggina arriva Gavioli - SaverioTolomeo : @and_aprile @FNenniDaddi @prohaska83 @LDeSantis2 Questo ragazzo ha 26 anni, ed arriva dal campionato greco. Serve g… -