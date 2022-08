Aquaman 2: Jason Momoa commenta i piani futuri della DC (Di giovedì 25 agosto 2022) Jason Momoa, protagonista di Aquaman 2, commenta in un'intervista il piano decennale della DC sbirciando nel futuro della compagnia. Nonostante l'intero universo cinematografico della DC sembri stato buttato in aria in seguito alla cancellazione scioccante del film Batgirl, il CEO di Warner Bros. David Zaslav ha recentemente rassicurato i fan sull'esistenza di un piano di pellicole previste nei prossimi dieci anni. Ovviamente non sappiamo quali siano i suoi progetti, ma è stato assicurato per lo meno che il tanto atteso Aquaman e il Regno Perduto non solo verrà rilasciato, ma sarà anche un pezzo fondamentale del puzzle; purtroppo i fan dovranno aspettare ancora un bel po' per vedere il film, dato che l'uscita è stata posticipata a dicembre 2023. … Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 agosto 2022), protagonista di2,in un'intervista il piano decennaleDC sbirciando nel futurocompagnia. Nonostante l'intero universo cinematograficoDC sembri stato buttato in aria in seguito alla cancellazione scioccante del film Batgirl, il CEO di Warner Bros. David Zaslav ha recentemente rassicurato i fan sull'esistenza di un piano di pellicole previste nei prossimi dieci anni. Ovviamente non sappiamo quali siano i suoi progetti, ma è stato assicurato per lo meno che il tanto attesoe il Regno Perduto non solo verrà rilasciato, ma sarà anche un pezzo fondamentale del puzzle; purtroppo i fan dovranno aspettare ancora un bel po' per vedere il film, dato che l'uscita è stata posticipata a dicembre 2023. …

