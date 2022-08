Acqua, 50 milioni dal Pnrr per risanare le reti idriche in Campania (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ottenere una riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’Acqua potabile, aumentare la resilienza al cambiamento climatico, rafforzare la digitalizzazione ed il monitoraggio da remoto così da avere un quadro sempre aggiornato delle criticità per una gestione ottimale della risorsa idrica. Sono questi gli obiettivi da raggiungere attraverso interventi di risanamento delle reti idriche, non più soggette a manutenzione dai tempi della Cassa del Mezzogiorno, la cui obsolescenza è tra le principali cause della dispersione della risorsa che in Campania è del 50%. Proprio in questa ottica si inquadra il finanziamento di 50 milioni di euro che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha concesso al progetto dell’Eic, l’Ente ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ottenere una riduzione delle perdite nelledi distribuzione dell’potabile, aumentare la resilienza al cambiamento climatico, rafforzare la digitalizzazione ed il monitoraggio da remoto così da avere un quadro sempre aggiornato delle criticità per una gestione ottimale della risorsa idrica. Sono questi gli obiettivi da raggiungere attraverso interventi di risanamento delle, non più soggette a manutenzione dai tempi della Cassa del Mezzogiorno, la cui obsolescenza è tra le principali cause della dispersione della risorsa che inè del 50%. Proprio in questa ottica si inquadra il finanziamento di 50di euro che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha concesso al progetto dell’Eic, l’Ente ...

