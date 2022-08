WWE: Il Draft è costantemente nelle discussioni della dirigenza (Di mercoledì 24 agosto 2022) Uno degli argomenti di cui si parla di più al momento è quello riguardante il Draft e si è creata un po’ di confusione a riguardo. Infatti se inizialmente era stato detto che il Draft era ormai imminente, nella giornata di ieri è stato riportato (clicca qui) di come in realtà il consueto Draft lo si vedrà più in là nel tempo e forse addirittura dopo WrestleMania. Continue discussioni Nella giornata di oggi invece Ringsidenews ha riportato di come la data del post-WrestleMania è solamente un’ipotesi e non è da escludere la possibilità che il WWE Draft avvenga prima che sarebbe la direzione principale per la quale si vorrebbe lavorare. Secondo le fonti sempre dello stesso sito, le discussioni interne riguardo il Draft sono costanti ma ancora nessuna decisione ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 24 agosto 2022) Uno degli argomenti di cui si parla di più al momento è quello riguardante ile si è creata un po’ di confusione a riguardo. Infatti se inizialmente era stato detto che ilera ormai imminente, nella giornata di ieri è stato riportato (clicca qui) di come in realtà il consuetolo si vedrà più in là nel tempo e forse addirittura dopo WrestleMania. ContinueNella giornata di oggi invece Ringsidenews ha riportato di come la data del post-WrestleMania è solamente un’ipotesi e non è da escludere la possibilità che il WWEavvenga prima che sarebbe la direzione principale per la quale si vorrebbe lavorare. Secondo le fonti sempre dello stesso sito, leinterne riguardo ilsono costanti ma ancora nessuna decisione ...

