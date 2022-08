Usa, Biden pronto ad annunciare taglio dei debiti studenteschi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dovrebbe annunciare in giornata il varo del piano per condonare una parte del debito studentesco. Il provvedimento, secondo quanto riferisce il sito del New York Times, riguarda potenzialmente circa 45 milioni di debitori a livello nazionale.Sebbene i dettagli del piano siano ancora in fase di definizione, fonti della Casa Bianca citate dal quotidiano spiegano che Biden punta a ridurre di 10mila dollari il carico del debito, escludendo però le fasce di reddito più alte. Biden dovrebbe anche prorogare la pausa sui pagamenti dei prestiti studenteschi per tutti i mutuatari, un programma dell'era Trump che è in vigore dall'inizio della pandemia. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, dovrebbein giornata il varo del piano per condonare una parte del debito studentesco. Il provvedimento, secondo quanto riferisce il sito del New York Times, riguarda potenzialmente circa 45 milioni di debitori a livello nazionale.Sebbene i dettagli del piano siano ancora in fase di definizione, fonti della Casa Bianca citate dal quotidiano spiegano chepunta a ridurre di 10mila dollari il carico del debito, escludendo però le fasce di reddito più alte.dovrebbe anche prorogare la pausa sui pagamenti dei prestitiper tutti i mutuatari, un programma dell'era Trump che è in vigore dall'inizio della pandemia.

