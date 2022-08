Sondaggi politici TP, elettori Pd e M5S più a sinistra che nel 2019 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nella nostra ultima rilevazione oltre alle intenzioni di voto dei partiti e alle opinioni degli italiani su questioni importanti o più frivole, come la squadra di calcio preferita, abbiamo voluto scoprire come gli elettori (e i non elettori) si collocano sull’asse sinistra-destra. E se accettano di collocarsi. Abbiamo confrontato i dati con quelli di un analogo Sondaggio del 2019 e i risultati sono interessanti. Perché a fronte di una stabilità sostanziale dell’elettorato nel suo complesso vi sono dei cambiamenti in quelli di alcuni dei principali partiti. In questi Sondaggi politici abbiamo chiesto agli intervistati di autodefinirsi su una scala che andava da 1 (estrema sinistra) a 10 (estrema destra). Mediamente gli italiani si sono ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nella nostra ultima rilevazione oltre alle intenzioni di voto dei partiti e alle opinioni degli italiani su questioni importanti o più frivole, come la squadra di calcio preferita, abbiamo voluto scoprire come gli(e i non) si collocano sull’asse-destra. E se accettano di collocarsi. Abbiamo confrontato i dati con quelli di un analogoo dele i risultati sono interessanti. Perché a fronte di una stabilità sostanziale dell’elettorato nel suo complesso vi sono dei cambiamenti in quelli di alcuni dei principali partiti. In questiabbiamo chiesto agli intervistati di autodefinirsi su una scala che andava da 1 (estrema) a 10 (estrema destra). Mediamente gli italiani si sono ...

