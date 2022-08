Simona Branchetti in vacanza con l’ex di Anna Falchi dopo le delusioni (Di mercoledì 24 agosto 2022) C’è una nuova coppia tra le pagine della rivista Chi e in vacanza in Puglia: Simona Branchetti e Andrea Ruggieri. Lui è il deputato di Forza Italia ma al gossip è noto come ex di Anna Falchi. Simona Branchetti non ha bisogno di presentazioni, la conduttrice di Morning News però forse le presentazioni in famiglia le ha già fatte. dopo la fine della lunga storia d’amore con Anna Falchi per Ruggeri questa è la prima estate da single ma forse dopo la Puglia magari ci sarà qualcosa in più da raccontare. Dicono che sono solo una coppia di amici ma i paparazzi li tengono d’occhio, fanno sempre il tifo per l’amore, per le nuove coppie. Sorpresi a Manduria la Branchetti e Ruggieri non hanno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 24 agosto 2022) C’è una nuova coppia tra le pagine della rivista Chi e inin Puglia:e Andrea Ruggieri. Lui è il deputato di Forza Italia ma al gossip è noto come ex dinon ha bisogno di presentazioni, la conduttrice di Morning News però forse le presentazioni in famiglia le ha già fatte.la fine della lunga storia d’amore conper Ruggeri questa è la prima estate da single ma forsela Puglia magari ci sarà qualcosa in più da raccontare. Dicono che sono solo una coppia di amici ma i paparazzi li tengono d’occhio, fanno sempre il tifo per l’amore, per le nuove coppie. Sorpresi a Manduria lae Ruggieri non hanno ...

MedInfinityIT : Sempre presenti dove i fatti accadono: tutte le puntate, i servizi e le interviste di Morning News, condotto da Sim… - glooit : Simona Branchetti in vacanza con Andrea Ruggeri: la Falchi è un ricordo leggi su Gloo - telodogratis : Simona Branchetti e l’ex di Anna Falchi: vacanze di coppia in Puglia - GigiGx : Il talk politico di #MorningNews condotto da Simona Branchetti francamente imbarazzante. ?? - zazoomblog : Simona Branchetti rivoluziona Mediaset: il cambiamento passa per lei? Il retroscena - #Simona #Branchetti… -