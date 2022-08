Sanna Marin e la foto di due donne in Senza veli | ' Mi scuso | ma sono umana | anche io ho bisogno di divertirmi'

Sanna Marin e la foto di due donne in topless: 'Mi scuso, ma sono umana: anche io ho bisogno di divertirmi' (Di mercoledì 24 agosto 2022) La premier finlandese Sanna Marin torna a difendere il suo diritto a divertirsi e parlando ai giornalisti, in occasione della conferenza del suo partito socialdemocratico, ha detto che lavora sodo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 agosto 2022) La premier finlandesetorna a difendere il suo diritto a divertirsi e parlando ai giornalisti, in occasione della conferenza del suo partito socialdemocratico, ha detto che lavora sodo ...

repubblica : Finlandia, pubblicate foto imbarazzanti di un party nella residenza ufficiale: Sanna Marin si scusa [di Enrico Fran… - Agenzia_Ansa : Sanna Marin commossa in pubblico dopo le polemiche per le feste. La premier finlandese: 'Sono umana e anche io a vo… - AnnalisaChirico : La clemenza di cui gode Sanna Marin, al cospetto del rigore usato vs BoJo per i festini non autorizzati, è proverbi… - arteletteratura : Fosse stata un uomo, non sarebbe successo questo, avrebbero parlato di un bon vivant; è una donna (con l'aggravante… - davalessi_ct : In conferenza stampa Sanna Marin, dopo il suo comportamento non proprio consono al ruolo che ricopre, scoppia in la… -