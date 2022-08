MotoGP, la Sprint Race fa discutere. C’è però già molta più chiarezza rispetto alla Formula 1 (Di mercoledì 24 agosto 2022) La decisione di Dorna, Irta e Fim di istituire la Sprint Race in MotoGP dal 2023 continua a dividere l’opinione pubblica tra appassionati e piloti, con chi si schiera a favore e chi contro la grande riforma. Tra i centauri, i principali sostenitori del progetto sono Marc Marquez, Jack Miller e Joan Mir. Viceversa, i più critici sono Fabio Quartararo e Aleix Espargarò. D’altronde si tratta di una novità epocale, inevitabile che se ne discuta animatamente. Cionondimeno, bisogna dare atto al management del Motomondiale di essersi mosso in maniera ben più razionale e organizzata rispetto a quello della F1 quando si è trovato ad affrontare il medesimo tema. Dorna ha già messo nero su bianco tutto quanto c’è da sapere in merito alla mini-gara del sabato, senza lasciare zone grigie in termini regolamentari e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) La decisione di Dorna, Irta e Fim di istituire laindal 2023 continua a dividere l’opinione pubblica tra appassionati e piloti, con chi si schiera a favore e chi contro la grande riforma. Tra i centauri, i principali sostenitori del progetto sono Marc Marquez, Jack Miller e Joan Mir. Viceversa, i più critici sono Fabio Quartararo e Aleix Espargarò. D’altronde si tratta di una novità epocale, inevitabile che se ne discuta animatamente. Cionondimeno, bisogna dare atto al management del Motomondiale di essersi mosso in maniera ben più razionale e organizzataa quello della F1 quando si è trovato ad affrontare il medesimo tema. Dorna ha già messo nero su bianco tutto quanto c’è da sapere in meritomini-gara del sabato, senza lasciare zone grigie in termini regolamentari e ...

