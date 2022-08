Mercato Inter, per il difensore è corse a tre: la preferenza di Inzaghi (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’Inter è partita bene in questa stagione, assicurandosi due vittorie in due partite. La squadra di Inzaghi però avrebbe bisogno di un ulteriore innesto in difesa per essere completamente soddisfatta. I dirigenti nerazzurri infatti sono al lavoro su molteplici piste che potrebbero portare la giusta pedina da aggiungere alla difesa. La trattativa più avanzata è senza dubbio quella con la Lazio per Acerbi. Il trentaquattrenne sarebbe disposto al trasferimento e la Lazio si è detta disponibile ad un prestito gratuito. Questa è una situazione ideale per l’Inter, che dovrebbe solo farsi carico dello stipendio del giocatore. Chaloba Chelsea Inter La prima scelta di Inzaghi, in base a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, resta però Chalobah, ventitreenne del Chelsea e raccomandato da ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’è partita bene in questa stagione, assicurandosi due vittorie in due partite. La squadra diperò avrebbe bisogno di un ulteriore innesto in difesa per essere completamente soddisfatta. I dirigenti nerazzurri infatti sono al lavoro su molteplici piste che potrebbero portare la giusta pedina da aggiungere alla difesa. La trattativa più avanzata è senza dubbio quella con la Lazio per Acerbi. Il trentaquattrenne sarebbe disposto al trasferimento e la Lazio si è detta disponibile ad un prestito gratuito. Questa è una situazione ideale per l’, che dovrebbe solo farsi carico dello stipendio del giocatore. Chaloba ChelseaLa prima scelta di, in base a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, resta però Chalobah, ventitreenne del Chelsea e raccomandato da ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Inter, incontro in corso per #Acerbi Il suo agente Pastorello è in sede #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato - MatteoBarzaghi : La proprietà dell’Inter, Steven Zhang, ha annunciato al managment che Milan Skriniar è fuori dal mercato. @SkySport #Skriniar - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | L'@Inter ha deciso di togliere #Skrinar dal mercato - PagineRomaniste : Il conto del fair play finanziario sul mercato di #Inter e #Roma #ASRoma #Calciomercato #LaRepubblica - sportli26181512 : #Acerbi dice sì, l'#Inter quasi. Marotta e le questioni Akanji e Chalobah: La Lazio apre al prestito con riscatto:… -