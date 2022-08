Lo stalking, gli appostamenti e poi l’omicidio: chi è Giovanni Padovani, il 27enne che ha ucciso a martellate Alessandra Matteuzzi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ha ucciso a martellate la donna con cui aveva avuto una relazione. Giovanni Padovani, 27 anni, è stato arrestato. Prima di compiere l’omicidio, ha perseguitato la vittima – Alessandra Matteuzzi – al punto che quest’ultima lo aveva denunciato per stalking e aveva chiesto alla sua vicina di casa di non farlo entrare nel palazzo in cui viveva. Il giorno in cui ha aggredito Matteuzzi, secondo quanto riferito da una testimone, ha agito così: “Sandra (Alessandra, ndr) gli gridava ‘te ne devi andare, non devi tornare più qui’, invece le è andato sempre più vicino, l’ha fatta cadere nel cortile poi l’ha trascinata sotto il portico“. Il primo a intervenire dopo l’aggressione è stato un ragazzo, figlio di un altro vicino di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Hala donna con cui aveva avuto una relazione., 27 anni, è stato arrestato. Prima di compiere, ha perseguitato la vittima –– al punto che quest’ultima lo aveva denunciato pere aveva chiesto alla sua vicina di casa di non farlo entrare nel palazzo in cui viveva. Il giorno in cui ha aggredito, secondo quanto riferito da una testimone, ha agito così: “Sandra (, ndr) gli gridava ‘te ne devi andare, non devi tornare più qui’, invece le è andato sempre più vicino, l’ha fatta cadere nel cortile poi l’ha trascinata sotto il portico“. Il primo a intervenire dopo l’aggressione è stato un ragazzo, figlio di un altro vicino di ...

