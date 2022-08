Le devianze di Meloni | gli hashtag di Letta e le mie tre divagazioni di oggi

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Ciao, mi chiamo Guia e tanto per cambiare comincerò con una divagazione: non guardo gli snuff movie, quei filmati pornografici illegali in cui stupri e ammazzi qualcuna davanti alla macchina da presa per il diletto dei sadici. Ciao, mi chiamo Guia e non scriverò del video dello stupro di Piacenza, quel video messo on line per il diletto dei moralisti, che così possono indignarsi perché il video è on line, possono indignarsi dopo averlo guardato. Non ne scriverò perché a quanto pare sono l’unica italiana che scriva sui giornali alla quale non passi per l’anticamera del cervello di guardarlo. Tra le acrobazie dialettiche che ho visto, da parte dei pervertiti della morale scatenati in questi giorni, una menzione d’onore va a: maledetti, mi avete costretto a guardarlo per segnalarlo. Perché se non lo segnalavi tu non c’era abbastanza indignazione in merito, perché tu sei al centro della ...