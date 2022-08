“Ho bisogno fisico di toccare Francesca, mi tormento se non posso toccarla”: la storia di passione e amore tra l’attrice D’Aloja e Albinati (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Ho il bisogno fisico di toccare Francesca. La mia smania è ossessiva. Io con lei faccio proprio stalking”. In un’intervista doppia al Corriere della Sera è lo scrittore Edoardo Albinati a raccontare il suo ardore e la sua profonda infinita pulsione sessuale per la compagna, l’attrice Francesca D’Aloja. Pubblicato nella sezione “Grandi amori”, Albinati – premio Strega per La scuola cattolica – e la D’Aloja (Stasera a casa di Alice, La Scorta, La Cena) ripercorrono le tappe della loro storia d’amore iniziata nel 2006: lei sposata con Marco Risi e con un figlio; lui sposato con Benedetta Loy e con quattro figli. Dal loro casolare di campagna ecco che l’intervistatrice racconta come i due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Ho ildi. La mia smania è ossessiva. Io con lei faccio proprio stalking”. In un’intervista doppia al Corriere della Sera è lo scrittore Edoardoa raccontare il suo ardore e la sua profonda infinita pulsione sessuale per la compagna,. Pubblicato nella sezione “Grandi amori”,– premio Strega per La scuola cattolica – e la(Stasera a casa di Alice, La Scorta, La Cena) ripercorrono le tappe della lorod’iniziata nel 2006: lei sposata con Marco Risi e con un figlio; lui sposato con Benedetta Loy e con quattro figli. Dal loro casolare di campagna ecco che l’intervistatrice racconta come i due ...

