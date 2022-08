Giulia Stabile: “Roberto Bolle mi ha invitata a ballare allo show finale di OnDance”, sito in tilt e biglietti (gratis) polverizzati in 5 minuti (Di mercoledì 24 agosto 2022) Cresce l’attesa per la quinta edizione di “OnDance”, la manifestazione culturale legata alla danza tra workshop e incontri ideata da Roberto Bolle che si terrà a Milano dal 2 al 5 settembre. Gran finale con uno show che mette assieme la danza classica ma anche quella contemporanea, il tango all’hip hop e al latino, passando per il tip tap, le danze irlandesi e il popping. Sul palco del Castello Sforzesco danzeranno non solo Roberto Bolle ma anche le giovani promesse della danza emerse dai workshop e diversi ospiti e amici. Tra gli ospiti, a sorpresa, ci sarà anche la vincitrice della ventesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, Giulia Stabile. Ad annunciarlo è la ballerina stessa sui social: “È arrivato il momento di dirvi una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Cresce l’attesa per la quinta edizione di “”, la manifestazione culturale legata alla danza tra workshop e incontri ideata dache si terrà a Milano dal 2 al 5 settembre. Grancon unoche mette assieme la danza classica ma anche quella contemporanea, il tango all’hip hop e al latino, passando per il tip tap, le danze irlandesi e il popping. Sul palco del Castello Sforzesco danzeranno non soloma anche le giovani promesse della danza emerse dai workshop e diversi ospiti e amici. Tra gli ospiti, a sorpresa, ci sarà anche la vincitrice della ventesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”,. Ad annunciarlo è la ballerina stessa sui social: “È arrivato il momento di dirvi una ...

bbluelightss : RT @vittybio: Bisogna solo ringraziare quella grande donna di giulia stabile che riesce a fare sold out. - redazionerumors : #GiuliaStabile, vincitrice della ventesima edizione di #Amici, ha dichiarato su Instagram di essere stata contatta… - redazionerumors : #GiuliaStabile, vincitrice della ventesima edizione di #Amici, ha dichiarato su Instagram di essere stata contatta… - nessuno64297802 : RT @Nameles85256782: GIULIA STABILE L’UNICA BALLERINA AL MONDO CHE PUÒ MANDARE IN SOLD OUT UN SITOO!! #amemici20 - artesangiulia : RT @sesorridicosi: FATE FARE UN TOUR A GIULIA STABILE VI FACCIAMO SAN SIRO SOLD OUT -