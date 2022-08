GF Vip 7 | la mossa di Alfonso Signorini | una nuova categoria di inquilini nella casa

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 24 agosto 2022) La settima edizione del Grande Fratello Vip si avvicina al giorno del debutto e una clamorosa voce ha sorpreso un po’ tutti. Tempo fa, infatti, si è parlato di un’idea diriguardo l’inserimento di unaall’interno dellapiù spiata d’Italia. La voce è andata via via sparire, ma il promo andato in onda in questi giorni pare confermare quella incredibile ipotesi. Quale? L’entrata di alcuni sosia dei personaggi dello spettacolo. GF Vip 7, ecco cosa succederàquando ci saranno le elezioni Come tutti gli italiani, anche i gieffini il prossimo 25 settembre andranno al voto: usciranno quindi dalla? ...