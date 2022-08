Fedez e la polemica per il video in bilico: «Eravamo con una guida» (Di mercoledì 24 agosto 2022) La clip pubblicata dai Ferragnez in cima ad una roccia, ad Ibiza, scatena un polverone sui social. Interviene anche la mamma di Chiara Ferragni: «Pericoloso e azzardato». Il rapper spiega: «Ci siamo affidati all’esperienza di un esperto che aveva tutti i permessi in regola per quell’escursione» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 agosto 2022) La clip pubblicata dai Ferragnez in cima ad una roccia, ad Ibiza, scatena un polverone sui social. Interviene anche la mamma di Chiara Ferragni: «Pericoloso e azzardato». Il rapper spiega: «Ci siamo affidati all’esperienza di un esperto che aveva tutti i permessi in regola per quell’escursione»

