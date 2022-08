Elezioni, per la prima volta non voterò: almeno potrò dire che non è colpa mia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ho votato per la prima volta alle Elezioni politiche del 2008. Si tenevano il 13-14 aprile e io avevo compiuto 18 anni da un paio di mesi. Votai un partito che prese meno dell’1% e che di lì a poco si sarebbe sciolto. Tornai ai seggi nel 2013 con poca convinzione; nel 2018 ero già disperato. In mezzo, tre Elezioni europee (2009, 2014 e 2019) in cui, almeno, potei scegliere il candidato; e tre regionali (in Lombardia: 2010, il voto anticipato nel 2013 e 2018). Bene: per la prima volta da 14 anni a questa parte non voterò alcun partito. La mia indecisione, al momento, oscilla tra il rinfoltire il già nutrito schieramento di astenuti o quello, minoritario, di chi ritirerà la scheda per disegnare falli (o vulve). L’offerta politica è desolante. Più del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ho votato per laallepolitiche del 2008. Si tenevano il 13-14 aprile e io avevo compiuto 18 anni da un paio di mesi. Votai un partito che prese meno dell’1% e che di lì a poco si sarebbe sciolto. Tornai ai seggi nel 2013 con poca convinzione; nel 2018 ero già disperato. In mezzo, treeuropee (2009, 2014 e 2019) in cui,, potei scegliere il candidato; e tre regionali (in Lombardia: 2010, il voto anticipato nel 2013 e 2018). Bene: per lada 14 anni a questa parte nonalcun partito. La mia indecisione, al momento, oscilla tra il rinfoltire il già nutrito schieramento di astenuti o quello, minoritario, di chi ritirerà la scheda per disegnare falli (o vulve). L’offerta politica è desolante. Più del ...

