Cerveteri | per la Sagra dell’Uva 2022 eccellenze vitivinicole etrusche sotto le stelle

Cerveteri – Da venerdì 26 a domenica 28 agosto, Piazza Santa Maria a Cerveteri sarà una grande vetrina sotto le stelle per i vini e i prodotti tipici dell'enogastronomia e vitivinicole del territorio etrusco. In occasione della 59esima edizione della Sagra dell'Uva e del Vino dei Colli Ceriti, torna un appuntamento classico di fine estate: la Piazza del Vino e dei Sapori. L'Assessorato alla Pianificazione Territoriale e Sviluppo delle Risorse Agricole, insieme alle Associazioni Momenti Divini e 3.0 ha infatti organizzato stand promozionali del vino, con degustazioni delle cantine del territorio etrusco e laziale, intervallate da intrattenimenti musicali, per conoscere insieme, in un contesto unico, il prodotto che ha reso e rende tutt'oggi Cerveteri

