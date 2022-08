Calciomercato Juventus, Milik conviene prenderlo? Il problema misterioso (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Juventus sembra, finalmente, aver scelto l’attaccante; si tratta di Milik anche se sull’ex Napoli ci sta un grandissimo dubbio. Uno degli obiettivi della società bianconera, per completare al meglio la rosa a disposizione di Allegri, è l’attaccante. La Juventus ha bisogno di un vice Vlahovic per permettere all’ex Fiorentina di avere una valida alternativa in una stagione ricca di impegni e dove si giocherà, praticamente, ogni tre giorni. Il preferito sembrava Depay considerando anche la sua capacità di poter essere impiegato anche sull’esterno; nelle ultime ore, però, l’olandese sembra sia stato superato da Milik. LaPresseCome abbiamo detto la Juventus aveva individuato in Depay il profilo perfetto per rinforzare l’attacco a disposizione di Allegri; la trattativa, però, sembra essersi bloccata per ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lasembra, finalmente, aver scelto l’attaccante; si tratta dianche se sull’ex Napoli ci sta un grandissimo dubbio. Uno degli obiettivi della società bianconera, per completare al meglio la rosa a disposizione di Allegri, è l’attaccante. Laha bisogno di un vice Vlahovic per permettere all’ex Fiorentina di avere una valida alternativa in una stagione ricca di impegni e dove si giocherà, praticamente, ogni tre giorni. Il preferito sembrava Depay considerando anche la sua capacità di poter essere impiegato anche sull’esterno; nelle ultime ore, però, l’olandese sembra sia stato superato da. LaPresseCome abbiamo detto laaveva individuato in Depay il profilo perfetto per rinforzare l’attacco a disposizione di Allegri; la trattativa, però, sembra essersi bloccata per ...

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc ha l’accordo con l’@OM_Officiel per #Milik - DiMarzio : .@juventusfc, avanza #Milik per l'attacco. Adesso si procederà per arrivare alla chiusura. ?? #Calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc cerca l'accordo col @PSG_inside per #Paredes: ci pensa anche la @OfficialASRoma ?? - Andrea_Roman0 : #calciomercato Roma ????; dopo l'infortunio di #wijnaldum. La #Roma vuole effettuare un altro colpo a centrocampo, su… - ZonaBianconeri : RT @corsereporter: ???? La #Juventus valuta il prestito di #Fagioli che però chiede una meta che gli dia minutaggio. Sulle sue tracce la #S… -