Bologna | donna di 56 anni uccisa a colpi di mazza sotto la sua abitazione | arrestato 27enne che la perseguitava

Giorgiolaporta : Richiedente asilo #marocchino violenta una #donna a #Bologna. Ho tolto ogni foto per economizzare sugli straordinar… - repubblica : Femminicidio a Bologna, 57enne uccisa a martellate dal suo stalker: l'assassino era già stato denunciato dalla donna - Agenzia_Ansa : Donna uccisa a mazzate a Bologna, un uomo la perseguitava. La vittima aveva 56 anni, è intervenuta la Polizia #ANSA - gabririzza : RT @leggoit: Donna uccisa a #bologna a mazzate da uomo che la perseguitava - annalisapanello : RT @Agenzia_Ansa: Arrestato un giovane, di 27 anni, che ieri sera ha aggredito e ucciso una donna a Bologna, in un cortile condominiale. Se… -

La follia omicida si è consumata ieri sera, in via dell'Arcoveggio, alla perifieria di. L'intervento delle volanti è delle 21.30, per la segnalazione di una violenta lite. Laera ...Unadi 56 anni è stata uccisa ieri sera a, colpita con una mazza e altri oggetti contundenti, in via dell'Arcoveggio, periferia della città. È l'ennesimo femminicidio dell'anno. Forse tra i ...«Aveva paura di lui, me l’aveva detto, se dovesse tornare non apra». Sono le frasi di una vicina, sotto choc, raccolte dal Resto del Carlino, dentro una Bologna ancora scossa per la violenza sessuale ...La vittima è una donna di 56 anni, colpita con una mazza e altri oggetti nella sua abitazione in via dell'Arcoveggio.